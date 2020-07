ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ WHO ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ UN ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਬਲਿਯੂ ਐਚE ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 40.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ WHO ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

This entry was posted in ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ