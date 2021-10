ਐਸਸੀ ਨਾਲੋਂ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਅਧਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨ

ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (54 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ, 82,430 (US $ 1,200) ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਹਨ: ਲੋਹੇ (1), ਕੋਲਾ (3), ਤਾਂਬਾ ਧਾਤ (1), ਮੀਕਾ (1), ਬਾਕਸਾਈਟ (ਤੀਜਾ), ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ) ਤੱਕ ਦੇ ਖਣਿਜ ਚਾਈਨਾ ਕਲੇ, ਫਾਇਰ ਕਲੇ, ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ (8 ਵਾਂ), ਕਾਇਨਾਇਟ (ਪਹਿਲਾ), ਕ੍ਰੋਮਾਈਟ (ਦੂਜਾ), ਐਸਬੈਸਟਸ (ਪਹਿਲਾ), ਥੋਰੀਅਮ (ਤੀਜਾ), ਸਿਲੀਮਾਨਾਈਟ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ (ਜਾਦੂਗੁਦਾ ਖਾਣਾਂ, ਨਰਵਾ ਪਹਾੜ) (ਪਹਿਲਾ) ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਨਾ (ਰਾਖਾ ਖਾਣਾਂ) ) (6 ਵਾਂ) ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ. ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਧਨਬਾਦ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਇੱਕ NSE NIFTY ਂ 500 ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਟਾਟਾਨਗਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਲਾਂਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 4 5.42 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (US $ 76 ਬਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ₹ 176,547 (US $ 2,500) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 15 ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ-ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੰਗੀਤ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਹਨ।

