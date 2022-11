ਸ਼ੋਇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੀਆ-ਮਲਿਕ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ

ਸਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਇਬ ਦੀ 12 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਦੌਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਫ਼ੀਸ਼ਲੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੀਆ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਟੇਸਟ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਸੀ, ‘ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?’ Where do broken hearts go.To Find Allah!

