ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਲੂਪੁਰਮ ‘ਚ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, 142 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

ਵਿਲੁਪੁਰਮ,(ਦੀਪਕ ਗਰਗ ) – ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਲੂਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਬੂਜਯੋਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ 142 ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 109 ਪੁਰਸ਼, 33 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ…

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਟਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੋ 14 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

1. ਪੁਲਸ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਨ ਮੁਥੁਮਾਰੀ, ਕਮਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਗੋਪੀਨਾਥ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਯੱਪਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੀਜੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. ਇਸ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਿਲੂਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਨਜੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਯੂਥ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।

4. ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਗਰਿੱਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ।

5. ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

6. ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 15 ਮਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ।

7. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

8. ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਲੂਪੁਰਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ।

9. ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।

10. ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੰਗਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

11. ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਭੇਤ ਅਚਾਨਕ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵਿਲੂਪੁਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (12 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

12. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਰੀਆ ਸਮੇਤ 4 ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

13. ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ – WE BRING BACK THEIR SMILE and HAPPINESS (ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ) ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ।

14. ਆਸ਼ਰਮ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।