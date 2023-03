ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲ ? WHO ਦੀ ਸਵਾਲੀਆ ਭੂਮਿਕਾ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, (ਦੀਪਕ ਗਰਗ) – ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਬੀਆ, ਫਿਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ – ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਨਾਮ DOC-1 Max ਸੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਰੀਅਨ ਬਾਇਓਟੈਕ’ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣੇ ਆਈਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਫਡੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੱਟ (AKI) ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਈ. ਕੋਲੀ (ਐਸਚੇਰੀਚੀਆ ਕੋਲੀ) ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੈਂਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਬੀਆ, ਫਿਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਡੀ.ਈ.ਜੀ.) ਨਾਮਕ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ’ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਡਾਇਥਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਦਬਦਬਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਪੀਐਫਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਭਗ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 24.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਇਹ $65 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ $130 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦਹਾਕੇ ਯਾਨੀ 2020-2030 ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 98 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਕਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉਛਾਲ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ: ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

WHO ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਆਲਮੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ UnHerd.com ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ 2010 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (GAVI ਅਤੇ CEPI) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਐਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।

ਗੇਟਸ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ

ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, UnHerd ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਨੋ ਸਚ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ: ਦਿ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਫਿਲਨਥਰੋਪੀ’ ਵਿਚ, ਏਸੇਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਲਿੰਸੇ ਮੈਕਗੁਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੇਟਸ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-2023 ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ $6.72 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਲ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ WHO ਦੀ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (3.5%), ਵੈਲਕਮ ਟਰੱਸਟ (1.1%) ਅਤੇ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (0.8%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ‘ਚ ਚੀਨ ‘ਚ ਬਣੀ ਨਕਲੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ‘ਤੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗ ਏਜੰਸੀ NAFDAC ਨੇ ਖੁਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਚੀਨ ‘ਚ ਬਣੀ ਸੀ।