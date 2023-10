ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਚੋ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਾਹਮਾ, ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ , ਰਾਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਖਲੋਰ ,ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਝਿੱਕੀ , ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਾਨ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਸਹਿਬ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦੀ ” ਸੁਪਰਡੈਂਟ” ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮ ਡੀ ) ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵ-ਸ਼੍ਰੇਸਠ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜੇ. ਐੱਲ.ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ/ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੈਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ 1800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1853.32 ਕਰੋੜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 1771.58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1809.28 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 31-03-2023 ਨੂੰ 15.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ CRAR 29.90% ਹੈ । ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ Best Practices ਬਾਰੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਲਦਿਆ ਕਹਿ ਕਿ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੈਂਕਾਂ) ਨੂੰ ਐਸ. ਬੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਅਮਾਨਤਾ ਰਿਸਕ ਫੰਡ ਦੀ ਐਫ ਡੀ ਤੇ ਜੋ ਸੈਵਿਗ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾਗਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ 1/10/2023 ਤੋ ਐਫ. ਡੀ. ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਰਪਲੱਸ ਫ਼ੰਡ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ ਸੜੋਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ SLR ਅਤੇ NON SLR ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

