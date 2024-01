ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਐਲੈਕਸ ਗਰੈਗਰੀ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ, (THE CHALLENGE AND THE OPPORTUNITY) “ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ,” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾਚ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ਼ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਹਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਮਿਸਟਰ ਫਲੋਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਦਰਦ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਹਰਫ਼ਾ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹਰ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੈ ਵਾਰੇ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ।

“ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ” ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇਸਦੀ ਠੋਸ, ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ , ਸਗੋਂ, ਉਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਠਕ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਪੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ, ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨਮੋਲ ਸਬਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ.

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਿਤਾਬ, “ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ” ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਮਾ- ਬਾਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਭਾਲ, ਤੇ ਅਨਜਾਣ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਹੋ ਏਡੀਐਚਡੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਸੀ। ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਏਆਈ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਟੈਕਨੌਲਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਬਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਪ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਲਮਿਲਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਚਕੀਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਹੈ।