ਡਿਸਟਿਕ ਕਨਜਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰੀਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

August 12, 2025
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

ਪਟਿਆਲਾ – ਡਿਸਟਿਕ ਕਨਜਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰੀਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ , ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 76,800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਨਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੈਸਟਿਸਾਈਡਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਡੀਲਰ ਇਹ ਬੀਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਮ/ਐਸ ਸਾਇਨਰਜੀਨ ਕ੍ਰਾਪ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਬਾਲਾਜੀ ਨਗਰ, ਕੁਕਟਪੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਬੀਜ ਐਮ/ਐਸ ਸਾਇਨਰਜੀਨ ਕ੍ਰਾਪ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼, ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ. 352/1, ਫਲੈਟ ਨੰ. 203, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਬਾਲਾਜੀ ਨਗਰ, ਕੁਕਟਪੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟਿਕ ਕਨਜਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰੀਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਨਾਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 04/08/25 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 76,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ।

88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 76,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>