ਕਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੁਆਗਤਯੋਗ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ

September 5, 2025
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

IMG-20250904-WA0024.resizedਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਨਾ ਭੁਲਣ ਅਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਦਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਓਮਕਾਰਨਾਥ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਂਡਾਰਾ, ਥਾਣਾ ਮਵਾਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ-2022 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਮਹਾਂਪਾਲਿਕਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾਦਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਪਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀਲਾ ਰਾਣੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵੀਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਗਰ ਮਹਾਪਾਲਿਕਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾਦਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਓਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ।

