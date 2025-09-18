ਯੂਕੇ ਦੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਯੂਕੇ ਦੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਣ ਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ । ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਰੈਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਦ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਹਿੰਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਟੀਵ ਰੀਡ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ 461 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ।
