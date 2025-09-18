ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ: ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ

September 18, 2025
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

IMG-20250807-WA0025(1).resizedਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀ ਪੀ ਓ ਭਾਈ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵੈਸਾਖੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਏਪੀਪੀਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਕ਼ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਯੂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

