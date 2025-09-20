ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸਮਾਗਮ

September 20, 2025
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

1001486274.resizedਗਲਾਸਗੋ, (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ) – ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਗੁਣਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਗੋਸਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਸੋਢੀ ਬਾਗੜੀ, ਚੰਨੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਰਕਨਟਿਲਕ ਦੇ ਗਰੈਵਿਟੀ ਸੁਇਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਬਰੂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਗੁਣਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੇਕ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਗੁਣਾਚੌਰੀਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸੋਢੀ ਬਾਗੜੀ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।1001486201.resized ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸੋਢੀ ਬਾਗੜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਤਾਜ ਕੂਨਰ ਆਦਿ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਗੁਣਾਚੌਰੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਿੰਮਤ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਨ ਮਾਈਂਡ ਚੈਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਜ ਕੂਨਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਮਤ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਾਚੌਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੋਢੀ ਬਾਗੜੀ, ਤਰਸੇਮ ਪੁੰਜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਸਬੀਰ ਗੁਣਾਚੌਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਜਸਬੀਰ ਗੁਣਾਚੌਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ “ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀਂ ਨੀ”, “ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲਈ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ”, “ਸਾਡਿਆਂ ਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਉੱਡਣਾ”, “ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਜਿੰਦੇ” ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹੱਪਣ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਣ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਗੋਸਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸੋਢੀ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਗੁਣਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਰੂਬਰੂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡਦਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੈਰੀ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖ ਸਿੰਧੜ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੌਬੀ ਨਿੱਝਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਖਾਨੋਵਾਲੀਆ, ਤਜਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਲੱਕੀ ਮੱਤੇਵਾਲ, ਬੌਬੀ ਹੇਅਰ, ਡਲ ਹੇਅਰ, ਰਾਣਾ ਬਾਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੋਸਲ, ਲਾਭ ਗਿੱਲ ਦੋਦਾ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸੈਂਟੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੇਅਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭੋਗਲ, ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਹੋਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੀਤਾ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਜੀਤ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਆ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੰਵਲ ਬਲ, ਦੁੱਲਾ ਰਾਏ, ਜੱਸਾ ਤੂਰ, ਪਰਭ ਨਿੱਝਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬਿਨਿੰਗ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅਦਨਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ, ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

