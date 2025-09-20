ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਪੌਂਡ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

September 20, 2025
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

IMG-20250920-WA0041.resizedਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ “ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਹਜਾਰ ਪੌਂਡ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੀਪੀਓ ਭਾਈ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਕੈਮ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡੋਰਬੈਲ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸਜ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੇੜੇ ਓਲਡਬਰੀ ਦੇ ਟੈਮ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ” ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਂਡਵੈੱਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡਰ, ਚੀਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਿਮ ਮੈਡਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੋ ਗੋਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵੈਟਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਟੌਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਪੌਂਡ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਪੌਂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀਂ ਇਕ ਗੋਰੇ ਵਲੋਂ ਵੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

This entry was posted in ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਮੁਖੱ ਖ਼ਬਰਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>