ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 2% ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀਐਨਡੀਯੂ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਏਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲਸਵੀਅਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 2025 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 2% ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ.ਸੀ. ਬੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 35ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ 38ਵੇਂ, ਭੋਜਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 3335ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ।
97 ਦੇ ਐਚ-ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 425 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 326 ਮੂਲ ਖੋਜ ਪੇਪਰ, 48 ਸਮੀਖਿਆ ਲੇਖ, 25 ਕਿਤਾਬੀ ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ ਰੌਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਡੀਐਸਟੀ, ਸਰਬ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਏਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ.ਸੀ. ਬੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਰਫੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਡਵਾਈ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਸਏ ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੈਡਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਏਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਮਲ ਘਨਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।