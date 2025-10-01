ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

October 1, 2025
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

PhotoMixer_1759323000710.resizedਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- 45 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ, ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਨਿੱਝਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਹਿੱਟਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ‘ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਅਤਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਨੇ 1 ਮਈ, 2023 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ, 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿਹਕੀਕਾਤ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ “ਜਾਣਦੇ ਹਨ” ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਵੀ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ” ਹੈ।

