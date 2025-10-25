ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਵੀ ,ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖੇ – 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੀ 45ਵੀਂ ਬਰਸੀ

ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਕਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ, “ਐ ਮੇਰੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਜਬੀਂ, ਤੁਝੇ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ” (ਵਕਤ) (1965) ਅਤੇ “ਬਾਬੁਲ ਕੀ ਦੁਆਂ ਲੇਤੀਜ਼ਾ” (ਨੀਲ ਕਮਾਲ, 1968), ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਆਭਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1970 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਮਾ ਮੈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਿਸਤਾਨ-ਏ-ਸਾਹਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ – ਇੱਕ ਕੁਲੀਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿਤਾ ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਰ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਐਮ.ਪੀ. ਲਾਡ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਐਮ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹਨ।
“ਤੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੂਬਣੇਗਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ”, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮ ‘ਧੂਲ ਕਾ ਫੂਲ’ (1959) ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਿਲਮੀ ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
“ਜੰਗ ਕੀਆ ਮਸਲੋਕਾ ਹਾਲ ਦੇਗੀ, ਜਮ ਤੋ ਖੁਦ ਹੀ ਏਕ ਮਸਲੋ ਹੇ” (ਜੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ।
ਇਹ ਸਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਰ ਮਾਰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ।