ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਾਲਸਾਲ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰਜਿਨਾਹ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਾਲਸਾਲ ਵਿਖ਼ੇ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ” ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਨੇੜਲੇ ਓਲਡਬਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ “ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਲਾਤਕਾਰ” ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੀਪੀਓ ਭਾਈ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੇ “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਟਰਨ” ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਕ ਹਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੇਲੇਸੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਟਰਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਜਬੈਸਟਨ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਲੋਹ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵਾਲਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ।
