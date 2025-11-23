ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ “ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ” ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ – ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ “ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ”, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੇ ਅਲਮਾਮੇਟਰ ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਫਐਮ ਗੋਲਡ ਏਆਈਆਰ), ਕੇ ਬੀ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਐਮ ਪੀਐਨਬੀ), ਕੈਪਟਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਝੱਜ, ਪ੍ਰੋ. ਅਮਿਤਾ ਰੌਲੇ, ਪ੍ਰੋ. ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਪਬਰੇਜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਨਿਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡਾ. ਮੁਕਤੀ ਗਿੱਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸਪਸ਼ਟ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕ ਲੇਖਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ।