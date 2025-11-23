*ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੌਂਹ — ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ*

November 23, 2025
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

127580.resizedਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਉਪਦੇਸ਼ — “ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਵ ਹੈ” — ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ — ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ।

ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਭਾਣਾ, ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੰਨੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦਮ-ਕੱਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

