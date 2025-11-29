ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਨੇਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

November 29, 2025
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

IMG-20251129-WA0024.resizedਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਬੀਤੇ ਦਿਨ 18ਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੋਰਮਸ਼ਾਂਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕਤਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦਾ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ) ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਅ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਯੂਐਸਏ ਬਨਾਮ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਲੋਬਲ ਹਿੱਟ-ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਐਸ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ।

