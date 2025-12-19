ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਮਾ ਮੇਟਰ ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਆ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ

December 19, 2025
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

Tributes.resizedਲੁਧਿਆਣਾ – ਦਸੰਬਰ, 1961 ਵਿੱਚ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ”, ਗੋਆ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਮਾ ਮੇਟਰ ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਲਮਾ ਮੇਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ।

ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਸਟਾਫ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰੋ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ, ਡਾ. ਜੀ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਪਾਮ, ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸੌਰਬ, ਪ੍ਰੋ. ਨਿਧੀ, ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਗੀਤਿਕਾ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। 1926 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਮੇਜਰ ਸਿੱਧੂ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 1961 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ  ਦਸੰਬਰ, 1961 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਗੋਆ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੇਗਲ ਦੇ ਸਕੁਐਡਰਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਮੇਜਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜੀ ਐਸ ਸਹੋਤਾ (ਮੇਜਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਵਾਈ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

