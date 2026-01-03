ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

January 3, 2026
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

Screenshot_2026-01-02_20-20-53.resizedਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਅੱਠ ਕੇਸ ਉਸੇ ਸਬੂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਭਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ, ਵੈਸਟ ਡਨਬਰਟਨਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਲੇਬਰ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਯਵੇਟ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਯਵੇਟ ਕਾਪਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਗਤਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ 15 ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਜਾਂ ਯਵੇਟ ਕਾਪਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਨਰਮ ਤਰੀਕਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

