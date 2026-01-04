ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ

January 4, 2026
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

IMG-20260102-WA0100.resizedਲਾਹੌਰ,(ਸਲੀਮ ਆਫ਼ਤਾਬ/ਐਮ.ਵਾਈ. ਸ਼ਾਹਿਦ) – ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਗ਼ਕੀਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪਲਾਕ ਕਜ਼ਾਫ਼ੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਲੀਮ ਆਫ਼ਤਾਬ ਸਲੀਮ ਕਸੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IMG-20260102-WA0099.resizedਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਨਾਅਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਣਾ ਫੈ਼ਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈ਼ਜ਼ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਯੁੱਧ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। IMG-20260102-WA0105.resizedਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਕਟਰੀ ਐਮ.ਵਾਈ.ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀਰ ਅਖ਼ਤਰ ਅਲੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਐਮ. ਨਦੀਮ ਵਕਾਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਦੀਕ ਜੌਹਰ, ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਮਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਤਾਇਬ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਤੌਕੀਰ ਬਿਨ ਅਸਲਮ, ਅਦਲ ਮਨਹਾਸ ਲਾਹੌਰੀ ਮੁਸਰਤ ਬੱਟ, ਫ਼ਰੀਦ ਲਾਹੌਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਲੀਮ ਆਫ਼ਤਾਬ ਸਲੀਮ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਲਾਕ ਇੰਸਟੀਟਊਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਾਦ ਵਸੂਲੀ।

ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

This entry was posted in ਸਰਗਰਮੀਆਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>