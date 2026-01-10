ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ—‘ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’ ਹੁਣ ਚੌਪਾਲ ‘ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨ ਰਾਤਾਂ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਚੌਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਸਿਨੇਮਾਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ—ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥ, ਪਿਉ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤਕਲੀਫ਼, ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ—‘ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:
“ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।”
ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਛੱਲਾ ਹਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਤਨਹਾਈ, ਸੰਘਰਸ਼, ਅਣਪਛਾਣ ਅਤੇ ਘਰ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤੜਪ—ਫ਼ਿਲਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਸ਼ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫ਼ਰੇਮ ਰੂਹ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਮਹੇਤਾ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ—ਜੀਅਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੌਪਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕਲੌਤਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿੱਠਾਸ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ੌਠਠ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਚੌਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ—ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁੱਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਚੌਪਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤੜਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ—
ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੌਪਾਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ OTT ਰਿਲੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਹੀਂ—
ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।