ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ 111 ਰੁੱਖ: ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਪਿੰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ

January 28, 2026
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

Screenshot_2026-01-28_09-20-43.resizedਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸਮੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 111 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲੰਤਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲ

ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ 111 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ

ਅੱਜ, ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੰਮ, ਅੰਬ, ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੀਮਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲੋਵੇਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ

ਪੀਪਲੰਤਰੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਪਿੰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਭਵਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ “ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ” ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਪਿੰਡ ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਵੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਸਰਗਰਮੀਆਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>