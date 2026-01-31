ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਲਗਿਆ ਚਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ (ਬੀਟੀਪੀ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 20 ਸਾਲਾ ਜੈਕਰੀ ਹਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਡਡਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਜੀਬੀਐਚ), ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਰਾਧ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾ ਨਾਥਨ ਐਡਵਰਡਸ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਰਲਸਟਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਜੀਬੀਐਚ, ਅਸਲ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੋ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਰਾਧ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 18 ਸਾਲਾ ਲਿਓਨ ਵਿਲੇਟਸ ਅਤੇ ਰੌਲੀ ਰੇਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੀਬੀਐਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਡਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਟੀਪੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੂ ਪੀਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਦਮੀ – ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 70 ਸਾਲਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਲੀਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬੀਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
