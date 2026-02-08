ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼’ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ: ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ” ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (ਸੀਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ। 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (ਸੀਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ “ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼” ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿੱਕੀ ਹਾਰਟਜ਼ਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਦਰੀ ਬਿਪਿਨ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘਸੀਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਪੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਦਰੀ ਨਾਇਕ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਜਲੀਕਲ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ “ਪੱਖਪਾਤੀ” ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਸਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ “ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ” ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼’ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ: ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ
