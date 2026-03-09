ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ 105ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ

ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ 105ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਨ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਵਾਤਸਯਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ ਡੀ ਗੁਪਤਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 15000/- ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ।
