ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ” ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਨੇਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) – ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ “ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ” ਜੇਨੇਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 61ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਓਐਚਸੀਐਚਆਰ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਐਚਸੀਐਚਆਰ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਓਐਚਸੀਐਚਆਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਇਟਲੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.) ਸ਼ਬਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਕਈ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਦ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਯੂਰਪ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਈ.), ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਈ.ਈ.ਏ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਆਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਡੀ.ਆਰ.ਓ.ਆਈ.) ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ” ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਨੇਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਰੀ
