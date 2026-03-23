ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਭਾਲ : ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ

ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਰਬਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੋਲ ਓਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਧੂਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ।