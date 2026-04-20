ਸਰੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਰਪਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਾਢੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 450,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਪਰੇਡ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 124 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, 75, 76 ਵੀਂ ਐਵੇਨਿਊ ਅਤੇ 128 ਸਟਰੀਟ ‘ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੇਰੇ ਸੜਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 450,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨ” ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਹ ਵੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਸਾਖੀ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾਏ ਗਏ ਫਲੋਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਥੀਮ ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੀਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰੀ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਐਸਪੀਐਸ ਸਟਾਫ ਸਾਰਜੈਂਟ ਲਿੰਡਸੇ ਹਾਉਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਰਪਿਤ
