ਭਾਰਤ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰੇ ਰਿਹਾਅ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਹਿਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਬਲੌਗਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ “ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਸ਼ੱਦਦ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਸ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ – 3,089 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ਫਿਰ ਵੀ ਜੌਹਲ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ”। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਣਾ, ਦੋਸ਼ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ “ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ”, ਨਾਲ ਹੀ “ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰੇ ਰਿਹਾਅ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਹਿਰ
This entry was posted in ਭਾਰਤ, ਮੁਖੱ ਖ਼ਬਰਾਂ.