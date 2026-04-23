ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਵਾਈ

April 23, 2026
by: ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ

IMG-20260423-WA0025.resizedਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਓਲਡਬਰੀ ਅਤੇ ਵਾਲਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ 9/11 ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

