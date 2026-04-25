ਯੂਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਜਬਰਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- 32 ਸਾਲਾ ਜੌਨ ਐਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੇਪਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੇਪਰਲ ਨੇ ਐਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਐਸ਼ਬੀ “ਜਨਤਾ ਲਈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ” ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਐਸ਼ਬੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ਼ਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ “ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ “ਡੂੰਘੇ ਨਤੀਜੇ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੇਪਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ “ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ” ਸੀ। ਜੱਜ ਐਸ਼ਬੀ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਪਸੰਦ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬ” ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਵਾਲਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ – ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ਼ਬੀ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਤਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ਼ਬੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੀੜੀਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ਼ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ “ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ” ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਪੇਪਰਾਲ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜੌਨ ਐਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਜਬਰਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
