ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਹਸਤਮੈਥੁਨ ਅਤੇ ਕੰਮੁਕ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥਲਾ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੌਡਸਨ ਨਾਰੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੌਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਇਬਰੇਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪੌਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1973 ਵਿੱਚ, ਨੇਸ਼ਨਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੀਮਨ (NOW) ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਲਵਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਵਾਇਬਰੇਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਤਮੈਥੁਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਯੌਨਤਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

