ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾਓ !!

ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ 2025 ਦਾ ਥੀਮ :- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਥੀਮ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥੀਮ ਹੈ “Caring and Sharing ” ( ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ) ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ,ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਹੋਈ ਨਵੀ ਖੋਜ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਵਾਰਡ ਜਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ , ” ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜ, ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ।”

